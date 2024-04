Zuid-Afrikaans international Luke Fleurs (24) doodgeschoten bij carjacking in Johannesburg

Luke Fleurs, een centrale verdediger bij de Zuid-Afrikaanse voetbalclub Kaizer Chiefs, is woensdag op 24-jarige leeftijd doodgeschoten toen zijn voertuig werd gestolen bij een benzinestation. Dat maakte zijn club donderdag bekend. Hugo Broos riep hem in het verleden nog op voor het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal.

"Met groot verdriet melden we dat Kaizer Chiefs-speler Luke Fleurs gisterenavond op tragische wijze om het leven is gekomen tijdens een poging tot diefstal van zijn voertuig in Johannesburg", aldus de club op sociale media. De Chiefs zijn een van de grootste voetbalclubs van Zuid-Afrika.

Fleurs werd in het verleden wel eens door toenmalig bondscoach Hugo Broos opgeroepen voor het nationale A-team, maar kwam niet in actie. Hij maakte wel deel uit van het elftal onder 23 jaar waarmee Zuid-Afrika in 2021 deelnam aan de Olympische Spelen van Tokio.

Volgens de politie zat de voetballer te wachten tot hij bediend werd in zijn Volkswagen Golf toen twee gewapende mannen in een auto plots opdoken. De verdachten bedreigden hem met een vuurwapen en dwongen hem uit het voertuig te stappen, waarna ze hem in het bovenlichaam schoten.

Een van de verdachten reed weg in het voertuig van het slachtoffer, gevolgd door zijn handlanger. Fleurs werd bij aankomst in het ziekenhuis doodverklaard.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar de daders, maar donderdagochtend waren er nog geen arrestaties verricht. Gewelddadige criminaliteit is een vaak terugkerend probleem in Zuid-Afrika.