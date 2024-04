Spaanse politie pakt ex-bondspreses Rubiales op in corruptiezaak bij terugkeer in het land

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar Rubiales over de businessdeal waarbij de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië plaatsvindt. Twee weken geleden voerde de politie een inval uit op een eigendom van Rubiales in Granada en in de kantoren van de Spaanse voetbalbond in Madrid in een onderzoek naar fraude en witwassen. Het ging om verschillende deals, de Supercup was er een van. Zeven personen werden aangehouden en Rubiales was 1 van de 5 individuen die extra gezocht werden. Op het moment van de inval was hij in de Dominicaanse Republiek.

Rubiales kwam vorige zomer al in opspraak, toen hij een wereldwijd schandaal veroorzaakte, nadat hij de Spaanse international Jenni Hermoso na de gewonnen wereldtitel zonder toestemming op de mond kuste.



Het Spaanse parket vraagt 2,5 jaar cel wegens "aanranding" in die zaak. Rubiales houdt vol dat hij niets misdeed.



Als bondsvoorzitter veranderde Rubiales het format van de Spaanse Supercup. Het werd een minitoernooitje met 4 teams in Saudi-Arabië. Die deal zou de federatie 40 miljoen euro per toernooi opleveren.



Het gerecht opende een onderzoek naar de deal in 2022, toen audiofiles uitlekten met gesprekken tussen Rubiales en ex-Barça-topper Gerard Piqué over miljoenen dollars aan commissie.



Piqué's sportentertainmentbedrijf Kosmos was betrokken bij de deal tussen de Spaanse bond en Saudi-Arabië. Een bestuurder van Kosmos zegt dat geen enkele medewerker van de firma is opgepakt en dat er geen huiszoeking gebeurde.



Ook in deze zaak houdt Rubiales zijn onschuld staande: "Ik weet niet wat de rechter heeft gezegd of wat de Guardia Civil heeft onderzocht. Het geld op mijn bankrekening is zuur verdiend door te werken en te sparen."