Vingegaard vanuit Baskenland: "Vertrek van Zeeman zou groot verlies zijn voor de ploeg"

Merijn Zeeman, de sportieve architect van Visma-Lease a Bike, zou eind dit seizoen vertrekken bij de Nederlandse topwielerformatie. Dat nieuws raakte gisteravond in de Nederlandse media bekend. Een officiële bevestiging is er nog niet. In de Ronde van het Baskenland betreurt kopman Jonas Vingegaard het mogelijke adieu. "Ik hoop dat hij blijft. Maar als het zo is, is het zo."

De Nederlandse nieuwssite bnr.nl pakte als eerste uit met het nieuws, Wielerflits en AD kregen bevestiging van het nieuws, Zeeman (45) zelf houdt de lippen op elkaar.



De man die van Visma-Lease a Bike de beste wielerploeg ter wereld maakte met onder meer in 2023 de eindzege in de 3 grote rondes - een primeur - stapt zo goed als zeker over naar het voetbal. Dat ballonnetje liet hij zelf ook al eens op.



Begin 2023 werd zijn naam genoemd bij FC Twente, vorige maand werd hij in verband gebracht met AZ. Bij de ploeg uit zijn geboorteplaats Alkmaar gaat algemeen directeur Robert Eenhoorn eind dit seizoen weg.



(lees voort onder foto)

"Ik hoop dat hij blijft, maar het is zijn beslissing"

Natuurlijk kreeg rondekopman Jonas Vingegaard, die in 2022 en 2023 de Nederlandse ploeg Toursucces bezorgde, bij de start in rit 3 van het Baskenland vragen over de kwestie.



"Officieel hoorden we nog niets, dus ik kan daar niets over zeggen", vertelde de Deen in goede luim. "Merijn is natuurlijk heel, heel belangrijk voor het team. Hij maakt al van ver voor mijn komst naar hier deel uit van de ploeg. Als hij vertrekt, zou dat een groot verlies zijn."



Zeeman, Richard Plugge, Mathieu Heijboer en Grischa Niermann noemt Vingegaard als de 4 mannen achter de dominatie van het Nederlandse team. "Zij brachten het team tot waar het nu staat."



"Ik hoorde nog niets, we zien wel of de geruchten waar zijn. Als het zo is, is het zo", maakt hij er zich niet meteen druk in. "Wij kunnen dat niet veranderen, het is zijn beslissing. Maar ik hoop dat hij bij het team blijft."

