Twee jaar na val in ravijn houdt Milan Vader van het Baskenland: "Had veel zin om terug te keren"

Milan Vader (Visma - Lease a Bike) keert deze week met goesting terug naar de Ronde van het Baskenland. Twee jaar geleden lag hij nog in een kunstmatige coma na een val. "Naast die plek van het ongeluk is het Baskenland een geweldige streek", zegt de Nederlander.

8 april 2022. Milan Vader valt in een afdaling en ligt beneden in een ravijn. De Nederlander, die zich lang focuste op mountainbiken, wordt afgevoerd naar het ziekenhuis en ligt een tijdje in een kunstmatig coma.

Vader herstelt en houdt er gelukkig geen schade aan over op lange termijn. Het verdict was nochtans niet mals. Hij had zuurstoftekort en brak ruggenwervels, zijn sleutelbeen en een schouderblad.

Nu is hij helemaal terug op het hoogste niveau. Vorig jaar won Vader de Ronde van Guangxi. Deze week is hij actief in de Ronde van het Baskenland, vooral als knecht van Jonas Vingegaard.

"Ik word meestal vroeg in de etappes ingezet. Het zal zaak zijn om het zo lang mogelijk vol te houden", zegt Vader. "Twee jaar geleden reed ik ook al eens samen met Jonas (Vingegaard). Dat was nog voor zijn Tourzege, dus nu is het nog specialer."