Broer van Arnaud De Lie houdt eer van de familie hoog en wint Ardens modderfestijn op de mountainbike

Traditioneel is de wedstrijd in Grand-Halleux op paasmaandag de eerste van 7 manches van de BAMS, een begrip in het mountainbikewereldje.



In 2018 won ene Mathieu van der Poel de BAMS-opener als revanche, nadat hij er een jaar eerder totaal verkleumd had opgegeven.



Joris Massaer eindigde toen derde, gisteren was de tweede plaats zijn deel. De ex-Belgische marathonkampioen kwam naar het eind van de 82 km lange wedstrijd ten val in zijn achtervolging op de sterke Axel De Lie.



Met z'n drieën ploeterden ze na 60 km op kop in een modderfestijn door de veelvuldige regenval van de voorbije weken en maanden: De Lie senior, Simon Grégoire en Massaer.



De Lie voerde de forcing en wierp zijn metgezellen af, op 10 km van de streep had de prof van het Lotto-Dstny Development Team 20 seconden op Massaer. Dat werden uiteindelijk 5 minuten na een val van die laatste. De Lie versaagde niet en bekroonde zijn sterke race met een prestigieuze zege.