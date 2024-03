BEKIJK - Michael Matthews in tranen na declassering, analisten streng voor "bespottelijke beslissing"

zo 31 maart 2024 16:39

Michael Matthews sprintte zichzelf net als in Milaan-Sanremo op het podium. Toch werd zijn 3e plaats in de einduitslag overroepen door de jury. Matthews week hard van zijn lijn af. Onze analisten Greg Van Avermaet en Jan Bakelants tonen begrip voor de tranen van Matthews. "Dit is een lichte declassering." Zijn ploeg gaat in beroep tegen de beslissing.

Michael Matthews sprintte in Oudenaarde naar de derde plaats, maar week hard van zijn lijn af tijdens die sprint. De wedstrijdjury vond dat zijn sprint niet door de beugel kon en declasseerde de Australiër van Jayco - AlUla. Matthews was eerst in de wolken met zijn podiumplaats, maar kon na het nieuws van zijn declassering de tranen niet bedwingen. Jan Bakelants en Greg Van Avermaet - onze analisten in de studio - vinden de declassering een harde beslissing. Van Avermaet: "Het is een sprint van stervende zwanen na een heel zware dag. Ik denk dat hij zelf niet echt weet dat hij van zijn lijn afweek en ik weet ook niet of hij echt voelt dat er iemand komt. Ik vond hem in Milaan-Sanremo gevaarlijker sprinten."

Het is een bespottelijke declassering. Jan Bakelants

"Het is een hele lichte declassering", treedt Jan Bakelants de olympische kampioen bij. "Het is logisch dat hij eerste het zog van die vluchters kiest en daarna een kant kiest. Politt zat ook niet naast hem. Het is een bespottelijke declassering."

"Hij hindert eigenlijk niemand", vindt Van Avermaet. "Hij was moe en zwalpte een beetje." Jayco AlUla kondigde snel aan dat het in beroep gaat tegen de beslissing.

De analyse van Van Avermaet en Bakelants