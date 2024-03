Vroege aanval levert Mads Pedersen niets op: "Achteraf gezien moest ik het anders aanpakken"

zo 31 maart 2024 17:20

Een week na zijn zege in Gent-Wevelgem animeerde Mads Pedersen ook de Ronde van Vlaanderen, maar zijn val in Dwars door Vlaanderen belette de kopman van Lidl-Trek om ook in de finale een rol te kunnen spelen. "Ik miste power bergop."

22e was Mads Pedersen aan de finish, maar met de benen van vorige week had hij zonder twijfel voor het podium kunnen meestrijden.



Pedersen probeerde het nochtans wel, maar zijn ster deemsterde weg op het einde. "Ik heb betere dagen gekend. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb er het maximale uitgehaald na de val van woensdag." Pedersen was in het middenrif van de koers kilometerslang op zwier met Gianni Vermeersch. Dat was geen groots masterplan. "Ik miste power op de klimmetjes, zag steeds af."

Een topresultaat zat er sowieso nooit in. Mads Pedersen

"Ik had gehoopt dat het verschil wat groter zou zijn, zodat ik niet te veel zou verliezen op de toppers op de beklimmingen. Dat plan pakte niet goed uit." "Achteraf gezien had ik het anders moeten doen. Al zat een topresultaat er nooit in." Pedersen denkt dat het voor Parijs-Roubaix volgende week nog in orde moet komen. "Ik heb 7 dagen om te herstellen. Ik denk dat ik zondag 100% moet kunnen zijn."

Ploegleider De Jongh: "Mads wou niet anoniem 15e worden"

Ploegleider Steven de Jongh wist voor de start al dat het een onbegonnen zaak zou zijn voor Lidl-Trek. "Na woensdag was de hoop eigenlijk al vervlogen." "Mads gaf aan dat hij zich niet super voelde. Hij zag af op alle klimmetjes, kon boven bepaalde wattages niet diep genoeg gaan." "Het was voor hem de enige kans. Hij wou niet anoniem 15e of 20e eindigen. Met de toppers kon hij toch niet mee. Laat ons hopen dat het een goeie training was voor Roubaix."