Amaury Capiot moet nog geen 2 weken na sleutelbeenbreuk al opnieuw koersen: "Ik begrijp het zelf ook niet"

Het leven van een renner kan hard zijn. Amaury Capiot (30) brak in de Bredene Koksijde Classic zijn sleutelbeen, maar staat amper 12 dagen later weer aan de start van Dwars door Vlaanderen. Gezond kan dat niet zijn, maar zijn ploeg Arkéa-B&B toonde weinig tot geen genade.

"Het is niet optimaal, sowieso niet, al lukt trainen nog redelijk goed", oordeelt hij over zijn pijlsnelle rentree. Is het dan een kwestie van moeten vanuit de ploeg? "Toch wel", geeft Capiot toe.

Net geen twee weken geleden wilde Amaury Capiot in de Bredene-Koksijde Classic een gooi doen naar de zege, maar in de sprint kwam hij ten val. Door een sleutelbeenbreuk leek het gros van zijn voorjaar naar de vaantjes, maar Capiot staat vandaag op de startlijst van Dwars door Vlaanderen.

"Vanuit de ploeg was er wel wat druk om hier te starten. Ik begrijp zelf ook niet goed waarom."

"Ik zou zelf nog een week gewacht hebben en zou alles op Roubaix gezet hebben voor een maximaal herstel. Dat lijkt mij het meest logische, ja, maar blijkbaar niet."

Hoe pakt hij het dan vandaag aan? Starten, snel afstappen om risico's te vermijden en trainen?

"Dat nu ook weer niet. Anders had ik beter thuis getraind, net als gisteren. Dat zou beter geweest zijn voor mij."

"Maar als de ploeg het zo ziet, dan kan ik er alleen het beste van maken voor mezelf."

Het onderwerp lijkt wel gevoelige materie binnen de ploeg, die fors gehavend is. "Het is al het hele jaar wringen met woorden over wat wel en wat niet. We kunnen er niet veel aan veranderen."