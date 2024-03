Oververmoeide Arnaud Démare schrapt alle koersen tot en met Parijs-Roubaix van zijn programma

Het klassieke voorjaar van Arnaud Démare zit er al zo goed als op. De Fransman van Arkéa-B&B is oververmoeid en last noodgedwongen een rustperiode in.

De 32-jarige Arnaud Démare kon tot nog toe geen potten breken dit voorjaar. Een 34e plaats in de Classic Brugge-De Panne was tot dusver zijn beste resultaat in het klassieke voorjaar.

Eind januari sprintte hij wel nog naar een 5e stek in de Trofeo Palma, een voorbereidingswedstrijd in de Challenge Mallorca. Zijn laatste overwinning dateert van oktober vorig jaar met Parijs-Bourges.

Zijn ploeg Arkéa-B&B laat woensdag weten dat Démare geen lekker gevoel had en dat onderzoeken uitgewezen hebben dat de Fransman oververmoeid is. Naast Dwars door Vlaanderen van vandaag past hij ook voor de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. De Ronde van Vlaanderen stond al niet op zijn programma.

"We zullen op een later tijdstip bekendmaken wanneer hij terugkeert in competitie", klinkt het bij de Franse ploeg.