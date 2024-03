Hoefde Van der Poel mee te rijden met de snellere Pedersen? 3 oud-wereldkampioenen geven hun mening

ma 25 maart 2024 17:23

Had Mathieu van der Poel het in Gent-Wevelgem tactischer moeten spelen toen hij op pad was met de op papier snellere Mads Pedersen? Zelf vindt de wereldkampioen dat hij het zich niet kan permitteren om niet mee te rijden in zo'n situatie, want "noblesse oblige." Wat vinden andere wereldkampioenen daarvan?

Johan Museeuw: "Van der Poel kan zich dat niet permitteren"

Eerst en vooral relativeert Museeuw de nederlaag van Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem.



"Mathieu was gisteren 2 procent minder omdat de E3 waarschijnlijk nog in zijn benen zat." "Als fenomenen net iets minder goed zijn, dan zijn ze ook gewoon renners die 2e kunnen eindigen. Daar is niets mis mee." Vindt Museeuw dat Van der Poel niet had moeten meerijden met de intrinsiek snellere Pedersen?



"Van der Poel is zo'n kampioen geworden dat hij zich niet meer kan permitteren om te zeggen: "Ik rijd niet mee."" "Voor de wedstrijd zou het ook niet mooi geweest zijn als hij niet had meegewerkt. Niet meerijden ligt trouwens ook niet in de aard van Mathieu. Of hij nu wereldkampioen is of niet, dat verandert daar niks aan."

Mathieu zal zijn finale in de Ronde anders indelen door zijn nederlaag in Wevelgem. Johan Museeuw (wereldkampioen in 1996)

Museeuw denkt wel dat Van der Poel die sprintnederlaag zal meenemen naar de Ronde van Vlaanderen. "Het zal zijn mindset veranderen. Als Van der Poel in de diepe finale van de Ronde nog met Pedersen en Van Aert op pad is, zal hij rekening houden met wat er gisteren gebeurd is in de sprint." "Mathieu zal zijn finale daardoor anders indelen, zodat hij frisser aan de sprint kan beginnen in Oudenaarde."

Tom Boonen: "Mathieu heeft er een belangrijke bondgenoot bij"

Ook Tom Boonen vond het logisch dat Van der Poel meedraaide met Pedersen. "Als wereldkampioen heb je een bepaalde verantwoording af te leggen aan het wielerpubliek. Je moet reclame maken voor de wielersport. Dan kan je niet anders dan mee de koers maken." "Je spreekt ook nog altijd over Mathieu van der Poel", doelt Boonen op het feit dat de Nederlander van nature graag attractief rijdt. "Oké, Philipsen zat in het achtervolgende peloton. Maar gokken dat Philipsen de pelotonsprint zal winnen na Gent-Wevelgem is even risicovol als gokken dat Van der Poel Pedersen klopt in een sprint met z'n tweeën. Als je dan in de aanval rijdt, moet je doorrijden."

Mooi dat we gezien hebben dat Mathieu niet zomaar alle koersen zal winnen. Tom Boonen, wereldkampioen in 2005

Boonen denkt niet de nederlaag tegen Pedersen in het hoofd van Van der Poel zal kruipen. "Want zondag wordt een compleet andere koers dan Gent-Wevelgem." "Maar het is wel mooi dat we gisteren gezien hebben dat het niet zeker is dat Mathieu zomaar alle koersen zal winnen." Wel heeft Van der Poel er een bondgenoot bij sinds zijn nederlaag in Gent-Wevelgem. "Lidl-Trek zal misschien wat beginnen te zweven. Ze zullen de koers zondag extra hard maken omdat ze terecht meer geloven in hun zegekansen. En een harde koers speelt dan weer in het voordeel van Van der Poel."

Alessandro Ballan: "Sprinten na de Ronde is niet zoals in Wevelgem"

De Italiaan Alessandro Ballan weet hoe het is om met de regenboogtrui om de schouders te rijden. "Die trui zal je niet verhinderen om mee te werken in een kopgroep", zegt de wereldkampioen van Varese 2008. "Pedersen is natuurlijk niet de eerste de beste en rijdt momenteel heel sterk rond. Maar als je met 2 sterke renners naar de streep rijdt, krijg je een open sprint. Van der Poel was dus niet kansloos." In die sprint boog de wereldkampioen het hoofd. "Ik denk dat zijn solo in de E3 Mathieu veel energie gekost heeft. Als er dan maar 1 dag tussen de E3 en Gent-Wevelgem zit, dan sta je niet met je allerbeste conditie aan de start."

In de Ronde gaat het niet om wie de snelste is, maar om de kracht die je nog in je benen hebt. Alessandro Ballan, wereldkampioen in 2008