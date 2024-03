Wie is dé kopman? Van der Poel is duidelijk: "Ik wil in eerste instantie zelf proberen te winnen"

Met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen heeft Alpecin-Deceuninck de twee topfavorieten voor Gent-Wevelgem in zijn gelederen. Een scenario zoals in Milaan-Sanremo sluit de wereldkampioen voorlopig wel uit. "Ik wil zelf ook de koers winnen."

In de E3 toonde Mathieu van der Poel dat hij in bloedvorm verkeert. "Het is heel leuk om met zulke benen rond te rijden", lacht de Nederlander voor de start van Gent-Wevelgem.

"Het is niet dat het bij mij geen pijn doet, maar het is aangenamer om vooraan te rijden met zere benen dan achteraan. Ik voel de E3 toch nog een beetje in de benen. Ik hoop dat ik erdoor kom in de wedstrijd."

In Milaan-Sanremo hielp Van der Poel ploegmaat Jasper Philipsen aan een Monument. Ligt dat scenario nu ook op tafel? "Ik wil zelf ook de koers winnen", maakt Van der Poel duidelijk.

"Als de situatie zich voordoet zoals in Milaan-Sanremo, dan krijgen we mogelijk een gelijkaardig scenario. Maar in eerste instantie wil ik zelf proberen te winnen."

Denkt de Nederlander aan een solo zoals in de E3? "Het is niet onmogelijk, want de wind staat vrij gunstig. Maar het is toch een andere koers dan vrijdag. Er zal veel gebeuren rond de Kemmelberg."

"Het zal een nerveuze koers zijn en het wordt zaak om de hele dag uit de problemen te blijven. Ik kijk er al naar uit. Het is een tijdje geleden dat ik Gent-Wevelgem heb gereden, het is voorlopig mooi weer, dus ik heb er wel zin in."