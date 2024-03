BEKIJK: Hugo Cuypers treft opnieuw raak in de MLS, Benteke tekent voor goal en assist

Hugo Cuypers heeft zich zijn overstap naar Amerika nog niet beklaagd. Vorige week opende onze landgenoot zijn rekening in de MLS, nu voegde hij daar meteen een tweede treffer aan toe.

Op bezoek bij New England Revolution was het Cuypers die de partij openbrak. In minuut 20 duwde hij het leer voorbij doelman Edwards in de bovenhoek.

Lang mocht de ex-Buffalo evenwel niet juichen. Vlak voor rust hing Nacho Gil de bordjes gelijk. De 1-1-ruststand werd ook meteen de einduitslag. Het Chicago Fire van Cuypers blijft zo steken op 5 op 15 en een twaalfde plek in de Eastern Conference.