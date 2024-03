Plots waren 3 keepers in exact dezelfde minuut geblesseerd: geen toeval, wel een slim pact

Was het je gisteren ook opgevallen? In 3 van de 4 beslissende matchen ging een doelman op exact hetzelfde moment met een "blessure" naar de grond. Allerminst toeval. Het was namelijk een sluwe (en solidaire) manier om spelers die de ramadan volgen, even te laten eten en drinken.

Toeval bestaat niet.

Rond minuut 20 maakte strijd even plaats voor solidariteit op de Belgische voetbalvelden. In drie van de vier beslissende duels om de play-offs ging er gelijktijdig een doelman tegen de grond met een pijnlijke grimas.

Eerst Hervé Koffi in KAA Gent - Charleroi, dan Tobe Leysen in OH Leuven - Mechelen en vervolgens Maarten Vandevoordt in Westerlo - Racing Genk.

Die plotse "blessuregolf" bij de keepers was onderdeel van een slim en stilzwijgend pact. Heel wat spelers in onze competitie volgen namelijk de ramadan en mogen dus tot zonsondergang niet eten of drinken.



Gisterenavond mocht de maag vanaf 18.51 u opnieuw gevuld worden. Door het acteerwerk van de keepers konden heel wat spelers tijdens de behandeling de krachten aanvullen.

In Engeland en Nederland mogen scheidsrechters bepalen om wedstrijden even stil te leggen tijdens de ramadan, maar in België kwam zo'n regel er niet.