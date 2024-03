BEKIJK: Hugo Cuypers opent zijn rekening in de MLS, ook Brecht Dejaegere schiet raak

Het Chicago van Hugo Cuypers, die vorige maand AA Gent ruilde voor de MLS, nam het vannacht op tegen Montreal. De thuisploeg leek af te stevenen op een nederlaag toen Yankov voor de bezoekers de 1-3 maakte 20 minuten voor tijd.

Maar in de 82e minuut werd Raheem Edwards uitgesloten bij Montreal en dat deed de match nog helemaal kantelen. Gutierrez zette de penalty om die Edwards veroorzaakt had en diep in de extra tijd ging Chicago er nog helemaal over.

In de 95e minuut stond Cuypers na een hoekschop op de juiste plaats om de 3-3 binnen te trappen en in de 9e minuut van de toegevoegde tijd zorgde Kellyn Acosta voor een delirium door er nog 4-3 van te maken.