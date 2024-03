RWDM stuurt nog maar eens zijn coach weg en legt zijn lot in handen van Yannick Ferrera

De stoelendans in de Jupiler Pro League gaat rustig voort. RWDM schudt nog maar eens aan de boom en neemt afscheid van Bruno Irles. Yannick Ferrera neemt het stokje over. "Als Brusselaar is het een enorme trots om voor dit monument te kunnen werken", reageert hij.

Promovendus RWDM beleeft op zijn zachtst gezegd een woelig seizoen. Vincent Euvrard werd nog voor de eerste speeldag bedankt, Claudio Caçapa nam de honneurs waar.

Aanvankelijk stond RWDM zijn mannetje op het hoogste niveau, maar gaandeweg zakte de nieuwkomer steeds meer richting de kelder van het klassement.

Supportersprotesten en een gestaakte match vormden het dieptepunt, Caçapa moest daarop plaats maken voor Bruno Irles.

Na amper 5 matchen en 1 punt wordt ook hij al op straat gezet. "Omdat de verwachte reactie nooit gekomen is, beslist de club om vandaag afscheid te nemen van Bruno Irles", meldt de club.

"Vanaf dinsdag zal Yannick Ferrera de leiding van de A-kern overnemen, met als doel RWDM in de Jupiler Pro League te houden.

De 43-jarige Ferrera zat sinds september zonder job na zijn ontslag in Saudi-Arabië. "Ik ben erg blij om de coach van RWDM te worden. Als Brusselaar is het een enorme trots om voor deze club, die een monument van de Brusselse cultuur is, te kunnen werken."

"Het behoud van RWDM in de Jupiler Pro League moet het doel zijn voor iedereen: spelers, staf, management, supporters, werknemers. Door samen te werken, is er geen twijfel dat we het behoud kunnen bereiken via de play-offs.”