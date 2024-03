Rusland organiseert met "Zomerspelen van de Vriendschap" zijn eigen Olympische Spelen

Omdat de Russische atleten internationaal enkel onder neutrale vlag in actie mogen komen, komt Rusland nu met zijn eigen sportevenement op de proppen: de "Zomerspelen van de Vriendschap". Deze zouden in september in Moskou en Jekaterinburg plaatsvinden. In 2026 zou er ook een wintereditie zijn.

Sinds het dopingschandaal rond Rusland in 2015 worden Russische atleten enkel toegelaten op internationale sportevenementen onder strikte voorwaarden. Na de Russische invasie in Oekraïne werden ze in verschillende sporten zelfs helemaal aan de kant geschoven.

Om te ontsnappen aan alle belemmeringen, organiseert Rusland nu zijn eigen versie van de Olympische Spelen: de "Zomerspelen van de Vriendschap".

Deze zouden in september plaatsvinden in Moskou en Ekaterinburg. In 2026 zou er een vervolg komen met een wintereditie in Sotsji, waar ook de Olympische Winterspelen van 2014 werden gehouden.