Defensie ondersteunt topsporters, ambassadeurs: "We hoeven niet ongerust te zijn over het zwarte gat"

"Met je federatie dien je dan een kandidatuur in, een commissie beslist over wie ambassadeur wordt. De eerste voorwaarde is het afwerken van een militaire initiatiefase van 11 weken."

"De selectie gebeurt op basis van top 12 op een WK of top 8 op een EK in een olympische discipline", legt Frederik Van Lierde uit.

Topsporters in ons land kunnen een contract proberen te versieren bij Sport Vlaanderen of de Waalse tegenhanger Adeps, maar ook Defensie reikt de hand.

Tot het huidige kransje ambassadeurs behoren onder meer Alexander Doom, Marten Van Riel en Noah Kuavita.

Triatleet Van Riel voelt zich een beetje sporter én soldaat. "We krijgen volledig de kans om ons te concentreren op onze sport en de resultaten primeren", legt hij uit op de teamdag.

"Als we niet presteren, is het snel gedaan als topsporter, maar blijven we bij Defensie. Ik voel me ook wel militair."

"Toen ik jong was, heb ik mijn studies opgegeven, maar ik ben gezegend dat ik na mijn carrière bij Defensie kan blijven."

"Dat is een serieuze zorg minder. Ik kan puur trainen en ik hoef me geen zorgen te maken over het zwarte gat of dat ik zonder job zal vallen."

"Dat is nog veraf, maar de druk is er niet. Het geeft rust en vrijheid om vol voor je sport te gaan."