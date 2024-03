Ook Nottingham Forest hangt eraan: club van Origi en Sels verliest 4 punten na financiële inbreuk

De Premier League heeft Nottingham Forest maandag vier punten afgetrokken wegens een inbreuk op de financiële regels. De club van Divock Origi en Matz Sels zakt daardoor naar de degradatiezone. Met nog negen speeldagen te gaan is Nottingham Forrest nu achttiende.

Volgens de Premier League gaf Nottingham Forest toe dat het 34,5 miljoen pond (40 miljoen euro) meer verlies leed dan toegestaan. Voor Nottingham, dat pas naar de Premier League promoveerde, is dat toegestane bedrag 61 miljoen pond (71 miljoen euro).

Over een periode van drie jaar mogen clubs uit de Premier League maximaal 105 miljoen pond (123 miljoen euro) verliezen, maar daar wordt 22 miljoen afgetrokken per seizoen dat de club in het Championship doorbracht.

De Premier League looft de "uitzonderlijke medewerking" van Nottingham Forrest, maar wil de andere clubs ook het signaal geven dat als een club zich wil versterken om te concurreren in de Premier League, nog altijd de 'Profit and Sustainability Rules' gerespecteerd moeten worden.

Het puntenaftrek heeft grote gevolgen. De club van Divock Origi en Matz Sels zakt daardoor naar de degradatiezone. Met nog negen speeldagen te gaan is Nottingham Forrest nu achttiende, op één punt van Luton, dat door de sanctie op de eerste veilige plaats terechtkwam, en vier punten voor het Burnley van Vincent Kompany.

Nottingham Forrest gaf heel wat uit aan nieuwe spelers en rekende daarbij al op inkomsten uit een lucratieve transfer van Brennan Johnson. Die kwam er ook - de Welshe spits verkaste voor 47,5 miljoen pond (55, 5 miljoen euro) naar Tottenham - maar pas in september, te laat om in het vorige boekjaar ingeschreven te worden.

Nottingham Forrest heeft tot 15 april de tijd om in de sanctie in beroep te gaan. Eerder dit seizoen werd Everton voor een gelijkaardige overtreding tien punten afgetrokken, in beroep werd dat tot zes punten herleid.