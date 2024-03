Sam Maes eindigt 13e als 1e Belg ooit in Wereldbekerfinales: "Dit seizoen al enkele keren top 8 in run"

za 16 maart 2024 14:53

Sam Maes deed mee aan de reuzenslalom in Saalbach, in Oostenrijk.

Sam Maes heeft zijn goede seizoen afgesloten met een 13e plaats op de reuzenslalom op de Wereldbekerfinales in Saalbach, dicht bij zijn Oostenrijkse thuisbasis Zell am See. De 25-jarige Maes is de eerste Belg die de Wereldbekerfinales in het alpineskiën haalt. "Ik maakte veel progressie dit seizoen."

De Wereldbekerfinales zijn weggelegd voor de top 24 van elke discipline. Maes plaatste zich op de reuzenslalom, waarin hij vorige maand in Palisades Tahoe met een 11e plek zijn beste wereldbekerresultaat evenaarde.



Vandaag kwam hij met een 18e tijd in run 1 en een 5e tijd in run 2 uit op plek 13. Hij eindigt 22e in de wereldbeker reuzenslalom met 108 punten.



In totaal telt hij 133 WB-punten, een record voor een Belgische skiër. Hij ging de 86 van Armand Marchant (2021-2022) voorbij.

Ik haalde al verschillende keren top 8 in een run. Nu is het kwestie van consistentie te vinden. Sam Maes

Sneeuwsport Vlaanderen zette met een persbericht het goede seizoen van Sam Maes in de verf. Hij klopt aan de deur van de absolute wereldtop, klinkt het.



"Op verschillende runs komen de topresultaten al boven", reageerde onze landgenoot. "Ik wist dit seizoen al verschillende keren bij de top 8 te klasseren in één enkele run. Nu is het kwestie van consistentie te vinden."



De piekleeftijd in het alpineskiën ligt naar het einde van de 20 toe, weet Sneeuwsport Vlaanderen. De weg naar de top is lang, seizoen na seizoen moeten atleten hun startnummer verbeteren voor een betere uitgangspositie.



Maes: "Dit seizoen legde ik me volledig op 2 disciplines toe: de slalom en reuzenslalom. Het was een druk seizoen met enkele tegenslagen in slalom, maar waarin ik veel progressie maakte."



"Het was extra fijn om het seizoen te beëindigen met finales in mijn achtertuin." Maes groeide op in Oostenrijk.



"4 tienden van top 8"