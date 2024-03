Jouw gids voor de Ronde van Catalonië: Pogacar is eenzame favoriet, ook uitkijken naar Uijtdebroeks en Van Gils

ma 18 maart 2024 07:20

Terwijl de kasseiklassiekers naar een hoogtepunt toegroeien, mogen de ronderenners deze week hun hartje ophalen in de Ronde van Catalonië. Voor Tadej Pogacar zijn enige rittenkoers voor de dubbel Giro-Tour. Lees in onze gids alles over het parcours en de favorieten.

Zo was het vorig jaar:

In een generale repetitie op de Giro ontpopten Remco Evenepoel en Primoz Roglic zich tot een onafscheidelijk duo in Catalonië. Na beklijvende duels, elk 2 ritzeges en een secondespel haalde Roglic het uiteindelijk met 6 tellen voorsprong op Evenepoel. Ook Cian Uijtdebroeks liet zich opmerken met een 9e plaats in het eindklassement. In de massasprints stond er 2 keer geen maat op Kaden Groves, een voorbode op zijn 3 ritzeges in de Vuelta 6 maanden later.

Eindklassement Ronde van Catalonië 2023 naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 28:19:10 Jumbo - Visma TJV 2 Remco Evenepoel +6 Soudal - Quick-Step SOQ 3 João Almeida +2:11 UAE Team Emirates UAD 4 Marc Soler +2:49 UAE Team Emirates UAD 5 Mikel Landa +2:59 Bahrain Victorious TBV 6 Michael Woods +3:03 Israel - Premier Tech IPT 7 Giulio Ciccone +3:06 Trek - Segafredo TFS 8 Jai Hindley +3:11 BORA - hansgrohe BOH 9 Cian Uijtdebroeks +3:32 BORA - hansgrohe BOH 10 Rigoberto Urán +3:53 EF Education - EasyPost EFE meer tonen

Het parcours:

Met 3 aankomsten bergop krijgen de berggeiten in Catalonië een speeltuin om in te stoeien. De openingsrit is niet van de poes met een lastige voorfinale en een oplopende aankomst.



Daags nadien ligt de aankomstlijn geverfd op de slotklim, boven de magische grens van de 2.000 meter. Nog meer klimmen en zwoegen op dag 3, want dan staat de koninginnenrit ingepland met een aankomst bergop op de Port Ainé. Een dag van net geen 4.000 hoogtemeters. Na die loodzware driedaagse wachten 2 kansen voor de sprinters of sterke vluchters. De klimmers kunnen in het slotweekend weer hun hartje ophalen met een aankomst bergop en de slotetappe met 6 keer de Montjuïc.

Deelnemerslijst:

Voor de eindzege staat Tadej Pogacar op eenzame hoogte in de favorietenlijstjes.



De Sloveen rijdt in Catalonië zijn eerste en meteen ook enige rittenkoers voor de dubbel Giro-Tour. Met onder meer Almeida, Sivakov en Vine krijgt Pogacar een moordende klimbrigade mee in zijn eerste Ronde van Catalonië ooit. Ineos Grenadiers en Visma-Lease a Bike zijn op papier de enige blokken die UAE Team Emirates het leven ietwat zuur kunnen maken. Bij Visma-Lease a Bike rekenen ze daarvoor op Vuelta-winnaar Sepp Kuss en nieuwkomer Cian Uijtdebroeks.



Ineos Grenadiers legt zijn boontjes te week op Egan Bernal, Geraint Thomas en meesterknecht Laurens De Plus. Geen Remco Evenepoel bij Soudal-Quick Step. Daardoor mag Mikel Landa vol voor eigen rekening rijden. Hou ook Wolfpack-Belgen Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant en William Junior Lecerf in de gaten.

Cian Uijtdebroeks (3e op de foto) krijgt een vrije rol in Catalonië.

De van corona herstelde Nairo Quintana rijdt in Catalonië zijn eerste WorldTour-koers voor Movistar sinds zijn terugkeer. Maar Einer Rubio en vooral Enric Mas lijken nog een trapje hoger te staan deze week. Verder is het voor de top 10-plekjes ook uitkijken naar Simon Yates en Lenny Martinez. Bij Lotto-Dstny was het normaal uitkijken naar de klimkunstjes van Lennert Van Eetvelt, maar kniepijn houdt hem weg uit Catalonië. Daardoor is man-in-vorm Maxim Van Gils de enige vooruitgeschoven pion. Al kijken we ook uit naar een nummertje van 5-voudig ritwinnaar Thomas De Gendt, die eerder aangaf dat een ritzege in Catalonië en in de Vuelta zijn 2 voornaamste doelen zijn in zijn afscheidsjaar.



Kaden Groves wilde graag zijn sprintsuccessen van vorig jaar overdoen, maar de Australiër van Alpecin-Deceuninck ontbreekt met kniepijn.

Live bij Sporza: