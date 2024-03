Sepp Kuss is Mikel Landa eeuwig dankbaar: "Zei op Angliru dat als ik Vuelta wou winnen, ik hem moest volgen"

vr 15 maart 2024 08:38

Sepp Kuss reed in september van vorig jaar naar de eindzege in de Vuelta. Dat ging niet zonder slag of stoot, want hij moest zijn eigen kopmannen aftroeven. In de documentaire van Visma-Lease a Bike zie je de strubbelingen binnen de ploeg. "Ik wil nooit meer aan de leiding staan", heeft Kuss zijn lesje geleerd.

In de documentaire 'All-in: the trilogy" toont Visma - Lease a Bike niet enkel de mooie momenten. Ook de vreemde manier waarop de eindzege in de Vuelta er kwam, komt uitgebreid aan bod. Na de inzinking van Remco Evenepoel op weg naar en de machtsgreep van Jumbo-Visma op de Tourmalet blijven er eigenlijk 3 kanshebbers over: Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, drie ploegmaats. Tijdens de Vuelta hield de Nederlandse ploeg vol dat er niets aan de hand was, maar de documentaire toont de strubbelingen wél. Kuss, de Amerikaan die Vingegaard en Roglic aan hun zeges in grote rondes heeft geholpen, staat aan de leiding. Vingegaard heeft er ogenschijnlijk vrede mee dat Kuss de Vuelta op zijn naam schrijft, maar Roglic wil zelf winnen. "Ik ben eerlijk geweest en heb gezegd dat ik zou aanvallen", zegt de Sloveen.

Wat moet je nou doen dan? Het is wat het is, maar het is eigenlijk verschrikkelijk. Ploegleider Marc Reef

Alle drie mogen ze hun kans gaan, wat een pijnlijke situatie veroorzaakt. Dat voelen ze ook in de ploegauto. "Wat een kutsituatie", zegt ploegleider Grischa Niermann tijdens een bergrit waarin Vingegaard, Roglic en Kuss elkaar bestoken. "Ik ben benieuwd of dit was wat we hadden afgesproken?", zoekt Niermann bevestiging bij zijn copiloot en collega-ploegleider Marc Reef. "Wat moet je nou doen dan?", antwoordt Reef. "Het is wat het is, maar het is verschrikkelijk." Het publiek gunt Kuss de eindzege en ook renners van andere ploegen zijn op de hand van de Amerikaanse klimmer. De bom barst op de Angliru, nota bene op de verjaardag van Kuss.

Landa zei dat ik hem moest volgen als ik de Vuelta wou winnen. Ik ben Mikel eeuwig dankbaar. Sepp Kuss over de rit naar de Angliru

Na een versnelling van Roglic moet Kuss afhaken en hij dreigt zijn rode trui te verliezen. "Dat was voor niemand goed, we hadden op Sepp moeten wachten", zegt Vingegaard daarover.

Als een deus ex machina verschijnt Mikel Landa, de Spaanse klimmer van Bahrein, plots op het toneel. Kuss: "Landa zei dat als ik de Vuelta wou winnen, dat ik hem moest volgen. Ik ben Mikel eeuwig dankbaar en ik betaal vanaf nu al zijn biertjes."

Met amper 8 seconden behoudt Kuss de rode leiderstrui en na die bewuste etappe grijpt de ploegleiding in. Na een gesprek achter gesloten deuren wordt beslist dat Kuss de Vuelta mag winnen. Er komt een niet-aanvalspact binnen de ploeg.

Vandaag draaide alles rond Sepp en desondanks heb ik hem aangevallen, het spijt me. Primoz Roglic op de verjaardag van Sepp Kuss

Vingegaard gunt zijn trouwe ploegmaat de eindzege. "Ik was blij met die beslissing, maar in mijn ogen had de ploeg dat al twee dagen eerder moeten beslissen."

Tijdens het avondeten was er eerst nog een ongemakkelijk moment. Roglic, ritwinnaar op de Angliru, heft het glas en zegt: "Vandaag draaide alles rond Sepp en desondanks heb ik hem aangevallen, het spijt me."

De Sloveen gaat knarsetandend akkoord met de beslissing van de ploeg. "Ik ben er niet blij mee, dat is zeker. We hebben gedaan wat het beste was voor Sepp." Of er een oorzakelijk verband is, is niet geweten maar 2 weken na de Vuelta kondigt Roglic zijn vertrek aan bij de Nederlandse ploeg en trekt naar Bora-Hansgrohe.

"Ik wil nooit meer aan de leiding staan in een grote ronde"

De twee kopmannen begeleiden daarna Kuss naar de eindzege, Vingegaard laat zich in een bergrit zelfs ostentatief uitzakken om wat meer ademruimte te creëren in het klassement. Toch kan Kuss er niet helemaal van genieten. "Het was een moeilijke situatie om mee om te gaan. Ik moest mijn ploegmaats plots als rivalen behandelen." De Amerikaan weet zich af en toe geen houding te geven en voelt dat er vanalles boven zijn hoofd aan het spelen is. Er speelde iets groters op het vlak van rivaliteit en intriges, dat bracht me in de war." "Het is geen teamsport meer als we elkaar blijven bestoken. Het was wat we afgesproken hadden, maar ik heb er nog gemengde gevoelens over." De Amerikaan trekt er drastische lessen uit. "Ik wil nooit meer aan de leiding staan van een grote ronde. Het vreet te veel energie."

