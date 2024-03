Renaat en José zagen Evenepoel weer tijd pakken op Roglic: "Niet uit luxe dat hij seconden verliest"

wo 6 maart 2024 20:11

De ritzege en de leiderstrui waren dan wel voor Santiago Buitrago en Lucas Plapp, toch kan Remco Evenepoel terugblikken op een prima dag na de 4e rit van Parijs-Nice. Met tijdwinst op de andere favorieten, onder wie Primoz Roglic, deed hij een zaakje. "Het is niet uit luxe dat Roglic tijd verliest: als je goed bent, vecht je toch mee."

Renaat: Is er veel stof tot nakaarten na deze eerste heuvelrit in Parijs-Nice? José: "We hebben wat prikken links en rechts gezien, maar niemand is door het ijs gezakt. We zagen een goede Remco Evenepoel. Is dat een signaal naar zaterdag en zondag?" "Primoz Roglic eindigt op 2 seconden en dat is geen luxe: als je goed bent, vecht je toch mee. Je kan dan wel zeggen: “die zit met een plan en gaat in het weekend dit of dat doen”, maar dat weet ik nog niet. Dus ik zou zeggen, voor Evenepoel verloopt alles gunstig."

Je kan wel zeggen dat Roglic met een plan zit voor het weekend, maar dat weet ik nog niet. José De Cauwer

Renaat: Evenepoel pakt wel tijd op Roglic, maar ondertussen rijdt er ook nog ander volk mee. José: "Alles is on the move. Gisteren spraken we nog niet over Santiago Buitrago, vandaag wel. Is dat nu een kanshebber opeens? Nee. Is dat een goede renner? Ja, helemaal. Er kan altijd opeens een gevaarlijke klant opduiken."

"UAE heeft de koers verloren vandaag"