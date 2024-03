Renaat en José blikken terug op enerverende 6e rit: "Evenepoel was de beste man vandaag"

vr 8 maart 2024 19:41

Renaat Schotte en José De Cauwer analyseren de 6e rit in Parijs-Nice.

Van een overgangsrit naar misschien wel dé sleutelrit in deze Parijs-Nice. Plots kijkt Remco Evenepoel na een tactische finale tegen een achterstand van meer dan een minuut aan op nieuwe gele trui Brandon McNulty. "Die was vandaag goed, maar Evenepoel was de beste omdat hij het meeste werk gedaan heeft."

Renaat: Ik denk dat we zonder overdrijven kunnen zeggen dat het een zinderende etappe was. José: "Het was zeker een mooie etappe, die voor mij gebracht heeft wat ik ervan verwacht had. Primoz Roglic opende op die steile stukken de debatten en daar heeft Remco Evenepoel zich helemaal op verkeken." Renaat: Betaalt hij de tol van de topfavoriet? Iedereen leek te kijken naar Evenepoel in de finale. José: "Het is ook de tol betalen van alleen te zitten zonder ploegmaat. Hij dacht misschien dat Roglic toch sterker was en als dan een duo zoals McNulty en Jorgenson samen komt, is dat dodelijk." Renaat: In zijn eigen analyse na de koers noemde Evenepoel het eerst een klein tactisch foutje, maar hij corrigeerde: een grote. José: "Achteraf bekeken wel, ja. Het waren slechts 10 seconden op Jorgenson, maar moet je dan zelf gaan? Het leek lange tijd alsof ze er toch nog naartoe zouden rijden. Daar hebben McNulty en Skjelmose wel gebruik van gemaakt."

Evenepoel beste man in koers

Renaat: Gezien zijn achterstand in het klassement: van hoe ver moet hij morgen aanvallen op de slotklim?

José: "De vraag zal vooral zijn wie er al gelost is. Krijgen we een slotklim te zien waar vol tempo op wordt gereden en blijkt dan dat Brandon McNulty of anderen eraf moeten? Dat zou kunnen, hé." "En gaat Matteo Jorgenson overleven op die gelijkmatige klim van 15 km? Wat we vandaag gezien hebben, is iets anders."

De beste man vandaag was voor mij Remco Evenepoel. José De Cauwer

Renaat: McNulty of Jorgenson, wie geeft jou de beste indruk na vandaag?

José: "Ze zijn allebei goed, want anders sta je daar niet na zo'n rit. Maar de beste man vandaag was voor mij Remco. Omdat hij ook het meeste werk gedaan heeft." "Evenepoel controleerde Roglic en neemt op eigen tempo mee wie mee kan. Dan valt het stil en komen ze van achteruit. Mocht daar een Buitrago gegaan zijn, dan was hij misschien wel mee gegaan. Nu dacht je: er zal nog wel iemand anders gaan." Renaat: Wat doe je met de rol van Ineos? Zij lijken weer de boel in handen te willen nemen zoals in hun topdagen. José: "Een goede Egan Bernal zou op een klim zoals morgen een goede compagnon de route kunnen worden voor mannen die nog iets willen doen. Of dat nu Evenepoel is of iemand anders." "We gaan zowel morgen als zondag renners zien die alles of niets willen spelen. Er komen nog 2 speciale dagen aan."

Die korte rit morgen kan eerder in het voordeel zijn van jonge mannen zoals Jorgenson of Evenepoel. José De Cauwer

Renaat: De rit van morgen is hertekend, om niet te zeggen compleet anders. Slechts 100 km, in het verleden hebben we gezien dat dat explosieve ritten kan opleveren. José: "Dat kan in het voordeel zijn van de jonge mannen zoals Jorgenson of Evenepoel. Eerder dan voor Roglic, die het eerder moet hebben van de langere ritten. Als die al goed genoeg is op dit moment." "De slotklim is 15 km klimmen, ik denk niet dat iemand dat dit jaar al gedaan heeft. Dat is een halfuur bergop rijden."