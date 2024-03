BEKIJK: Jules Hesters snelt naar zilver in Hongkong

vr 15 maart 2024 15:47

Jules Hesters begin dit jaar in actie op het EK in Apeldoorn.

Baanwielrenner Jules Hesters is opnieuw op het podium geëindigd in de afvallingskoers. In de Nations Cup in Hongkong werd hij vandaag tweede.

In de afvallingskoers, een niet-olympisch onderdeel, overleefde specialist Jules Hesters alle afvallingen, waarna hij in het duel voor goud in het zand beet tegen de Brit William Perrett. De Australiër Graeme Frislie finishte als derde. Begin dit jaar reed Hesters ook al in de prijzen op het Europees kampioenschap. Na een valpartij sleepte hij nog brons uit het vuur.

Jonge achtervolgingsploeg 10e