Lotte Kopecky past voor Nations Cup-pistemeeting in Hongkong komende week

Voor de duidelijkheid: de Nations Cup in het baanwielrennen is belangrijk voor de Belgen die naar de Olympische Spelen willen. Daar zijn namelijk kwalificatiepunten te halen.



Het was het plan van Lotte Kopecky om zich daar voor het omnium te kwalificeren, maar eigenlijk blijkt ze al zo goed als zeker te zijn van olympische deelname.



In volle aanloop naar de kasseiklassiekers valt de Nations Cup slecht. "Maar Lotte wilde er haar plaats voor Parijs veiligstellen", legde bondscoach Kenny De Ketele uit. "Maar een goede berekening leerde ons dat ze nu al bijna niet meer kan ingehaald worden."



"Rekening houdend met haar zware programma op de weg en de lange reis naar Hongkong hebben we daarom beslist om Lotte niet te laten deelnemen."



Er stond eerst een vraagteken achter Nokere Koerse, dat ze vorig jaar won, maar dat vraagteken is door deze keuze nu een uitroepteken geworden.



Op het WK vorig jaar pakte Kopecky brons op het omnium. Op het EK in januari eindigde de Europese én wereldkampioene puntenkoers en afvalling wel pas 7e.