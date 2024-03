Geruzie tussen Arsenal- en Porto-coach: "Arteta beledigde mijn familie" & "Geen commentaar"

De zenuwen stonden strak gespannen, de inzet was dan ook groot. Uiteindelijk bereikte Arsenal dankzij een goal van Trossard en penalty's voor het eerst in 14 jaar de laatste 8 op het kampioenenbal. De poppetjes gingen even aan het dansen met wat duw- en trekwerk op het veld. Na de ontknoping ging Porto -coach Conceiçao verhaal halen bij zijn collega. De Portugees was niet tevreden met hoe Arteta hem en zijn spelers behandeld had. "Tijdens de wedstrijd keerde hij zich naar onze bank en beledigde hij mijn familie in het Spaans", verklaarde Conceiçao na de match. "Ik vertelde hem dat de persoon die hij beledigde niet meer onder ons is." Arteta was het daar duidelijk niet mee eens en begreep niet wat zijn opponent bedoelde. Hij wilde er op de persconferentie wel niet dieper op ingaan: "Geen commentaar", klonk het. Zo had Conceiçao het laatste woord: "Hij zou zich beter bezighouden met de training van zijn team, dat meer dan genoeg kwaliteit heeft om veel beter te spelen." (lees voort onder tweet)

Arteta blijft zo in de running voor wat de legendarische clubcoach Arsène Wenger nooit kon winnen: Europa's belangrijkste trofee. "Ik ben heel blij. Het is 14 jaar geleden, wat heel lang is voor een club als Arsenal. Dat bewijst hoe moeilijk het is."



"We moesten diep gaan om dit magische moment te beleven." De coach betrok ook de fans in de hulde: "Er was een ongelooflijke energie in het stadion. We waren allemaal aan het pushen om ons doel te bereiken en finaal hebben we het bereikt."



"We houden van onze fans voor de energie die ze ons geven, voor hoe positief ze zijn, hoe ze hun steentje hebben bijgedragen. Zij zorgden ervoor dat we wonnen."



"Alle credits ook voor Porto. Ze maakten het ons heel lastig. Dit is een geweldige ervaring voor ons. En alle krediet ook voor (doelman) David (Raya), die boven zichzelf uitsteeg en daarvoor beloond werd."



De Spaanse keeper was samen met Trossard de held van de avond. Hij pakte uit met enkele cruciale saves in de partij én bij de penalty's. Zo stopte hij de elfmeters van Wendell en Galeno.



"Voor mij persoonlijk is dit een geweldig gevoel", reageerde Raya. "Dit is mijn eerste Champions League en voor de club zijn er na een lange tijd eindelijk weer de kwartfinales."



"We hebben dit seizoen veel gewerkt op strafschoppen en al dat werk loonde. Voor avonden als deze speel je voetbal."