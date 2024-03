"Van Aster tot Astrid": Het leven zoals het is van sportanker Astrid Demeure in Iedereen Beroemd

De entree van het nieuwe Sporza-sportanker Astrid Demeure is niet onopgemerkt voorbijgegaan. In Iedereen Beroemd dook haar ex-collega Sander Gillis van bij MNM voor zijn rubriek Sandermans Zaken in haar gsm. Hij ontdekte dat ze "niets uit de zee" eet, dat ze gelukwensen kreeg van voorganger Aster én hartelijk moet lachen om foto's uit de oude doos in de WhatsApp-groep met de sportankers.