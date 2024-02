José De Cauwer onder de indruk van special guest Wesley Sonck: "Moet oppassen voor mijn plaats"

Ninove is niet alleen de aankomstplaats van de Omloop het Nieuwsblad, het is ook de woonplaats van Wesley Sonck. De voetbalanalist blijkt niet alleen iets van voetbal te kennen, ook het wielrennen volgt hij op de voet. En dus ontvingen Karl en José hem graag in hun cabine. José De Cauwer luisterde met stijgende verbazing naar zijn inzichten.

Sonck: "Ik moest niet werken vandaag en mijn zoon moest niet voetballen, dus is het een uitgelezen kans om te komen kijken."

Karl: "Wie draagt jouw voorkeur weg?"



Sonck: "Als Mathieu van der Poel of Wout van Aert rijden, dan is dat speciaal. Maar vandaag? Als ik tussen de regels lees bij Jan Bakelants en Greg Van Avermaet, dan kijk ik naar Tom Pidcock. Hij is goed bergop, kan alles aan, van crossen tot bergop, tot deze klassiekers. Ik ben benieuwd."

Karl: "Hij is inderdaad een van de drijvende krachten in de ploeg van Ineos. Ze werken ook vooraan in functie van hem."



José: "Hun kopman is mee. Dan kan men daarop spelen. De rest zijn knechten. Pidcock is de uitgelezen man, zoals Wesley zegt. Ik moet gaan oppassen voor mijn plaats (lacht)."