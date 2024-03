Een laatste rit die alles zal bepalen: "Er zijn nog 4 kandidaat-eindwinnaars in Parijs-Nice"

De slotrit in Parijs-Nice vandaag belooft een waar spektakelstuk te worden met 4 renners op een goede halve minuut aan de top van het klassement. Renaat Schotte en José De Cauwer keken meteen na de rit van gisteren al vooruit. "Remco Evenepoel heeft nog altijd de sleutel in zijn handen."

Zijn gele leiderstrui hing aan een zijden draadje, maar Brandon McNulty hield hem nog nét vast gisteren. Matteo Jorgenson is zijn naaste belager voor de slotrit op 4 seconden.

Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose volgen op net iets meer dan een halve minuut van de Amerikaanse aanvoerder.

Renaat: Eigenlijk kan je wel zeggen dat er nog 4 kandidaat-eindwinnaars zijn. Staat McNulty nog wel met stip op 1? Ik zou bijna durven te zeggen dat dat nu Jorgenson is.



José: “Misschien vindt McNulty met een goede nachtrust zichzelf een beetje terug. Maar met die steilere beklimmingen…”

Renaat: Op de Col d’Eze kan Jorgenson Parijs-Nice winnen via de bonificaties.



José: “Maar ook Evenepoel kan daar een geweldige zaak doen. Uiteraard staat Jorgenson er beter voor dan hij en McNulty nog een beetje beter.”



Renaat: De Col des Quatre Chemins is een steil rotding na de Col d’Eze nog. Met percentages die ze vandaag niet gezien hebben.

José: “Nee, dat is een totaal ander verhaal. In wiens voordeel is dat? Ik zou zeggen in dat van de lichtere types zoals Remco Evenepoel. Hij heeft nog altijd de sleutel tot Parijs-Nice in zijn handen.”