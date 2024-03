Evenepoel heeft eindzege in Parijs-Nice nog niet opgegeven: "Eén zwakte kan voor ommezwaai zorgen"

za 9 maart 2024 18:20

Een kletsnatte dag in Parijs-Nice en een "te gemakkelijke" slotklim hebben Remco Evenepoel niet de verhoopte tijdwinst opgeleverd. Met nog één rit te gaan staat onze landgenoot voor een lastige opdracht wil hij nog eindwinnaar worden. "Of ik alles of niets ga spelen? Moeilijk te zeggen, tweede of derde worden is ook goed."

Ook het hondenweer kon de aanvalslust van Remco Evenepoel zaterdag niet intomen. Op de slotklim La Madone d'Utelle probeerde onze landgenoot om enkele concurrenten te porren, maar de schade bleef al bij al beperkt.



Voor de dagzege kwam Evenepoel opnieuw te laat. De Rus Aleksandr Vlasov kon profiteren van het steekspel bij de andere favorieten, onze landgenoot sprintte wel nog naar plek twee. Toch was Evenepoel niet ontgoocheld. "Mocht het nu een concurrent voor het klassement zijn geweest, was het een ander verhaal. Vlasov stond al best ver achter, dus dan is het ergens wel logisch dat hij kan wegrijden."

"Liever gebeurt dat natuurlijk niet, want ik had graag de etappe gewonnen", benadrukt Evenepoel, "maar ik denk dat ik opnieuw getoond heb dat de ploeg en ik in orde zijn. Het was niet het type klim waarop je de sterksten er zomaar kan afrijden."

Evenepoel sprintte nog naar plek twee.

Sterke ploeg

De slotklim was dan wel 15 kilometer lang, de hellingsgraad was mild. "Het was gewoon niet lastig genoeg", vertelde de Belgisch kampioen. "Je kon constant in de slipstream rijden. Mannen als een Jorgenson en Roglic krijg je er dan niet zomaar af."

"We hebben met Louis (Vervaeke) en Ilan (Van Wilder) een heel goed tempo gezet op de klim. Ik wilde het sowieso van verder proberen om het te lastig te maken. Als je ziet dat leider McNulty toch bijna een halve minuut verliest ... Da's best veel."

"Tactisch gezien hebben we het met de ploeg perfect gedaan. Op alle gevaarlijke punten zaten we vooraan en hebben we de controle genomen. Ook het lange stuk in de vallei hebben we voor onze rekening genomen, en dat was broodnodig met het zware weer. Er valt ons niet te verwijten."

Evenepoel werd opnieuw uitstekend bijgestaan door The Wolfpack.

Lastige slotrit

In de stand deed Evenepoel, mede door de bonificatieseconden, opnieuw een zaakje. Maar met 36 seconden achterstand op McNulty staat onze landgenoot in de slotetappe voor een loodzware opdracht, wil hij alsnog eindwinnaar worden.

"Sowieso, het zal niet gemakkelijk zijn. Jorgenson is voor mij de favoriet om het eindklassement te winnen. Hij heeft vandaag heel weinig zwaktes getoond, hij zat van aan de voet van de klim in mijn wiel, maar dat is zijn goed recht natuurlijk."

Jorgenson is voor mij de favoriet om het eindklassement te winnen. Hij heeft vandaag heel weinig zwaktes getoond. Remco Evenepoel

"De slotrit wordt wel nog heel lastig", aldus Evenepoel. En net door die lastigheidsgraad van het parcours liggen er nog mogelijkheden.

"Eén moment van zwakte kan voor een ommezwaai zorgen in het klassement. Dus we moeten er blijven in geloven. Vandaag heb ik al een goede zaak gedaan."

"Waar ik het zal moeten doen? Als ik nog iets wil forceren zal ik niet tot de laatste klim moeten wachten, waar daarna is het in dalende lijn naar de streep. Misschien breekt het op de eerste klim al open. Het zal 3 uur oorlog worden."

Test voor de Tour