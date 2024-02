Nina Derwael zet in kwalificaties Cottbus meteen betere score neer dan bij haar gouden comeback

Nina Derwael is helemaal terug van weggeweest. Onze landgenote scoorde in de kwalificaties in Cottbus - haar tweede wereldbeker na haar comeback - meteen een hoopvolle score van 13,700 op de balk. Zo deed ze meteen ook beter dan bij haar comeback in Caïro, waar ze goud pakte in de balkfinale met 13.630.

Een verbetering in vergelijking met haar comeback in Caïro, waar ze meteen een gouden medaille pakte met een score van 16.630. Het was voor Derwael toen haar eerste competitiewedstrijd in 472 dagen. De 23-jarige Limburgse onderging in september nog een schouderoperatie.

Een maand later moest ze forfait geven voor de wereldkampioenschappen in eigen land, in Antwerpen. De olympische kampioene op de brug met ongelijke leggers moet haar ticket voor de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer nog altijd valideren.

Na de vier wereldbekermanches van dit voorjaar (Caïro, Cottbus, Bakoe en Doha) verdienen de twee beste turnsters die zich nog niet plaatsten op elk van de vier toestellen een individueel ticket voor de Spelen. Daarna is er nog een laatste kans op kwalificatie tijdens de Europese kampioenschappen in het Italiaanse Rimini (2-5 mei).

Ook de 16-jarige Erika Pinxten was opnieuw van de partij. De talentvolle turnster werd in Cairo nog tweede achter Derwael en begon haar kwalificaties met een sterke score van 1,333 punten.