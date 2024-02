Waarom op de balk? En wat met de Spelen? 4 vragen en antwoorden over de comeback van Nina Derwael

vr 16 februari 2024 12:25

Na een afwezigheid van bijna anderhalf jaar door een schouderblessure keert Nina Derwael vandaag in Caïro terug in turncompetitie. De olympische kampioene op de brug met ongelijke leggers heeft in Egypte maar één doel: een eerste stap zetten richting een olympisch ticket voor de Spelen in Parijs. Vier vragen over haar comeback.

1. Waarom keert Derwael uitgerekend in Caïro terug?

U kent het verhaal: Nina Derwael blesseerde zich vorig jaar in aanloop naar het EK aan haar schouder. Het betekende een kruis over dat EK, een kruis over het WK in eigen land en de start van een lange revalidatie.

Door haar forfait voor beide toernooien miste ze ook de kans om zich al te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs, waar ze haar titel wil verdedigen op de brug met ongelijke leggers. Vandaag blijven er nog twee kwalificatiepistes over voor Parijs: het Wereldbekercircuit en het EK begin mei. "Het EK is nog steeds haar voornaamste doel", zegt Ruben Neyens, topsportmanager van Gymfed. "Maar omdat Nina nu al mentaal en fysiek klaar is, zal ze toch deelnemen in de Wereldbeker, te beginnen in Caïro. We kunnen deze kans niet zomaar laten liggen."

Nina is mentaal en fysiek klaar. We kunnen deze kwalificatiekans niet zomaar laten liggen. Ruben Neyens, topsportmanager Gymfed

2. Hoe staat ze er fysiek en mentaal voor?

Dat Derwael nu al terugkeert in competitie, lijkt een goed teken. Is ze fysiek helemaal klaar voor de strijd? "Ze voelt zich echt wel goed, anders zou ze niet kunnen gaan", zegt Neyens. "Ze is opnieuw pijnvrij en maakt veel progressie. De medische staf heeft groen licht gegeven. En mentaal is ze zeker klaar. Het is zo lang geleden, dus ze heeft veel honger."

3. Waarom turnt ze op de balk en niet aan de brug?

Derwael maakt haar comeback in Egypte op de balk, en niet op 'haar' onderdeel, de brug met ongelijke leggers. Een doordachte keuze, want de balk is minder belastend voor haar vermaledijde schouder, waarmee ze geen risico wil nemen.

Bovendien is Derwael ook een internationale topper op de balk. Ze veroverde op het onderdeel al goud op de Europese Spelen en zilver op het EK. In 2018 werd ze op de balk ook vierde op het WK. Onze landgenote mag in Caïro dus hopen op een hoge eindnotering, en dat is bevorderlijk voor haar olympische kansen. Want als ze zich op de balk zou plaatsen voor de Spelen, is ze in Parijs meteen voor alle onderdelen geplaatst.

4. Wanneer is het olympisch ticket binnen?

Concreet: de 2 gymnastes van de nog niet geplaatste landen op één specifiek toestel, waarbij de 3 beste Wereldbekerresultaten (op vier manches) tellen, verzekeren zich van een individueel allroundticket voor Parijs.

"Binnen drie à vier weken in Bakoe (waar de derde manche plaatsvindt) zullen we al meer weten. Zo ook of ze nog zal moeten deelnemen aan de vierde manche of niet. De poule aan gymnastes die zich per toestel nog willen kwalificeren is niet supergroot. Er liggen dus mogelijkheden."

De poel aan gymnastes die zich per toestel nog willen kwalificeren is niet supergroot. Er liggen dus mogelijkheden. Ruben Neyens, topsportmanager Gymfed