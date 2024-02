Debuterende Uijtdebroeks (109e) en Vingegaard (45e) maken veredelde training van geneutraliseerde tijdrit

Regen en vooral felle wind in het noordwesten van Spanje, in A Coruña, vlak aan de Atlantische Oceaan. De organisatie besliste daarom voor de start van de tijdrit om die niet te laten meetellen voor het algemene klassement.



Als extra veiligheidsmaatregel werden de renners verplicht om op een gewone wegfiets te rijden, omdat die meer stabiliteit geeft dan een tijdritfiets.



Voor fenomeen Joshua Tarling maakte dat helemaal niet uit. De vorige week 20 jaar geworden Brit maakte vooral het verschil in het laatste deel van de chrono, waar de renners op steentjes moesten klimmen naar de Hercules-vuurtoren.



Slechts 4 renners konden binnen de minuut van Tarling blijven, en dan zeker niet de bekendste.



Heel wat toppers deden het gezien de (vaak veranderende) omstandigheden rustigaan. Jonas Vingegaard, de titelverdediger in deze vrij jonge Spaanse rittenkoers, was bijna 2,5 minuut trager dan Tarling. In de tijdrit van de Tour vorig jaar zette de Deen de concurrentie nog op vele minuten.



Ook voor Cian Uijtdebroeks was deze tijdrit geen echte waardemeter bij zijn debuut voor Visma-Lease a Bike. Het Belgische rondetalent werd pas 109e, op 4'33". Dat hij onderweg werd voorbijgestoken door de obscure Portugees Frederico Figueiredo moet toch een beetje pijn gedaan hebben, maar de komende dagen zal misschien blijken dat dit de juiste aanpak was.