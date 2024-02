Waarom flitst Jeremy Doku even wat minder? "We zijn verblind door die match tegen Bournemouth"

Jeremy Doku krijgt nog altijd heel wat speelminuten bij Manchester City, maar hij jaagt al wekenlang tevergeefs op goals of assists. Dat is ook 90 Minutes niet ontgaan. "Ik denk dat hij momenteel beter op rechts uit de voeten kan."

2 goals en 5 assists. Dat is de balans van Jeremy Doku voor zijn eerste seizoen bij Manchester City. Op zich niet slecht, maar de statistieken zijn enigszins vertekend.

"Tegen Bournemouth was hij goed voor 1 goal en 4 assists. Dat betekent dat hij in al die andere matchen maar 1 goal maakte en 1 assist gaf", rekende Filip Joos uit.

"Hij speelt niet slecht, maar dat is echt wel te weinig. Hij is nooit de speler van de statistieken geweest. Alleen, dat moet hij wel worden."

"Die match tegen Bournemouth heeft ons verblind, mij ook. Terwijl ik de eerste ben om dat te relativeren. Maar toen dachten we: wow, die laatste pass heeft hij nu blijkbaar ook al in zijn arsenaal. Terwijl dat een proces is."

Volgens Joos zou hij momenteel beter tot zijn recht komen op de linkerflank. "Hij dribbelt het liefst met buitenkant rechts, wat ervoor zorgt dat hij op links zelden de doellijn haalt. Daar ligt de progressie."

Doku kapt daarom na zijn actie vaak naar binnen. "Maar dat snelle schot na die tik naar binnen heeft hij nog niet. Het kan dus beter."

Toch blijft het panel van 90 Minutes hard in Doku geloven. "We schrijven hem zeker niet af, uiteraard niet. Maar we mogen wel op die statistieken wijzen. En voor interlands, zoals op het EK, denk ik dat hij nog altijd een enorm wapen is."