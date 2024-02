Crystal Palace-coach Roy Hodgson (76) stapt op nadat hij onwel werd op training

Roy Hodgson (76) werd deze week onwel op een training en is opgestapt als coach van Crystal Palace. Zo kan het nummer 16 van de Premier League "zijn plan vervroegd uitvoeren om een nieuwe manager aan te stellen".

Roy Hodgson was bezig aan zijn tweede termijn bij Crystal Palace, maar donderdagvoormiddag werd hij plots onwel op training. Hodgson heeft intussen het ziekenhuis verlaten en voelt zich "goed", zo klinkt het in een persbericht. Toch koos hij ervoor om zijn taak als trainer neer te leggen.

"Deze club is erg speciaal en betekent zeer veel voor mij", aldus Hodgson. "Ik heb zes seizoenen lang met volle teugen genoten van mijn tijd hier. Ik heb de kans gekregen om met topspelers en -stafleden te werken en elke dag te doen waar ik van houd."

"Ik heb er vertrouwen in dat het seizoen op een goede manier zal eindigen voor Crystal Palace. Ik wens de ploeg veel succes in de komende weken, maanden en seizoenen."

Hoggson keerde vorig seizoen terug naar Selhurst Park als vervanger van Patrick Vieira en loodste de club naar het behoud. Daarna werd het contract van de voormalige Engelse bondscoach verlengd.



Dit seizoen heeft Palace nog maar zes keer gewonnen in 24 competitieduels. Het 1-3-verlies van een week geleden tegen Chelsea was de tiende nederlaag in zestien Premier League-wedstrijden. De Zuid-Londenaars staan nog maar vijf punten boven de degradatiezone.



Maandagavond (21u) is de kelderkraker tegen nummer 18 Everton geprogrammeerd. Assistenten Paddy McCarthy en Ray Lewington zullen op de bank plaatsnemen.

De Oostenrijker Oliver Glasner zou de nieuwe coach worden van Crystal Palace. De 49-jarige Glasner maakte naam door in 2022 de Europa League te winnen met Eintracht Frankfurt. Vorige zomer verliet hij de Duitse club op het einde van het seizoen. Sindsdien was de Oostenrijker vrij.