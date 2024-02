Fabio Van den Bossche grijpt nipt naast eerste profzege, Davide Piganzoli is eindwinnaar

Geen eerste profzege voor Fabio Van den Bossche in de Ronde van Antalya, wel een eerste zege voor TDT-Unibet dit seizoen, met dank aan Hartthijs de Vries. Davide Piganzoli volgt Jacob Hindsgaul op als eindwinnaar.

Sprinters of vluchters? Dat was de vraag in de laatste rit, die het peloton een rondje rond Antalya liet maken.

Fabio Van den Bossche gokte erop dat de vluchters zouden zegevieren en trok samen met onder meer de Nederlander Hartthijs de Vries en vier anderen op avontuur.

De dalende wegen richting de finish speelden in de kaart van de vluchters, want hierdoor misrekenden de naderende sprintersploegen zich.

Van den Bossche, vooral bekend van de piste, hoopte in de sprint zijn allereerste zege bij de profs binnen te halen, maar de 23-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck moest zijn meerdere erkennen in De Vries, voor wie het effectief zijn eerste profzege is.