Bestel nu je tickets voor de live-opname van onze podcast Kopman

Kopman gaat live. Op zaterdag 9 maart kun je in Lamot in Mechelen een aflevering van onze podcast over de Sporza Wielermanager bijwonen. Krijg eindelijk die ultieme tip voor jouw ploeg van ons panel van kenners.

Op het Live podcastevent van VRT MAX staat ook Kopman geprogrammeerd. Je kunt samen met het panel van onze podcast kijken naar de finale van de zesde rit van Parijs-Nice en aansluitend een live-opname bijwonen.

Heb jij een dilemma voor je wielermanagerploeg of wil je eindelijk weten of Thomas Huyghe echt wel de grootste fan is van Oliver Naessen? Bestel dan je ticket en kom op 9 maart naar Lamot in Mechelen.