Belgische achtervolgers doen mindere zaak dan olympische concurrenten op Nations Cup in Australië

vr 2 februari 2024 12:58

Op de eerste van drie manches van de Nations Cup baanwielrennen heeft de Belgische achtervolgingsploeg pas de voorlaatste plaats weggekaapt in Adelaide. De Nations Cup is belangrijk met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs.

De Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen is momenteel nog volop in de running voor Parijs 2024. Maar een 9e plaats op 10 deelnemende ploegen hielp hun zaak vandaag niet vooruit.



Lindsay De Vylder, Gianluca Pollefliet, Tuur Dens en Noah Vandenbranden mochten niet naar de volgende ronde van het toernooi.



Landen als Canada, Groot-Brittannië en Japan, rechtstreekse concurrenten voor de olympische tickets, eindigden wel bij de top-8 en stootten zo door naar de volgende ronde.



De Nations Cup geldt als de Wereldbeker in het baanwielrennen. Er zijn heel wat olympische kwalificatiepunten te verdienen, veel meer als op het voorbije EK in Apeldoorn. Op het EK werden de achtervolgers zesde.

Hélène Hesters knap 5e bij vrouwen elite