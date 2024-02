Aanstormend Charleroi daagt recordhouder Asterix uit in bekerfinale, maar wat met "het superlieve monster"?

za 10 februari 2024 10:24

Charleroi (r) is de enige ploeg die AVO (l) kon kloppen dit jaar.

De revelatie tegen de gevestigde waarde. De finale in het Sportpaleis tussen Asterix Avo Beveren en Charleroi heeft alle ingrediënten om een zinderende clash te worden. "De buitenlandse meisjes weten niet goed wat hen te wachten staat", blikt Jutta Van de Vyver (Charleroi) vooruit.

Helemaal de evenknie. Asterix Avo Beveren moet dit seizoen meer dan rekening houden met Charleroi. Het is de enige ploeg die de landskampioen in de competitie kon kloppen en draait mee aan de top. "Ze hebben het geraamte van hun ploeg kunnen behouden en kochten uitstekend in op aanvallend vlak", beaamt ook Asterix Avo-coach Kris Vansnick. "Er staat gewoon een mooi geheel." Tegen dat geheel moet de bekerhouder ook in de finale opboksen. "Ja, de machine zit goed in elkaar", lacht Charleroi-spelverdeelster Jutta Van de Vyver. "Al probeerden we als groep zo weinig mogelijk over de finale te praten. De buitenlandse meisjes weten niet goed wat hen te wachten staat ..."

Charleroi is aan een sterk seizoen bezig.

Europese springplank of struikelblok?

Een duel tegen een ploeg die weet wat een bekerfinale inhoudt, dat staat met zekerheid op het menu voor Charleroi. Asterix Avo staat voor de 25e keer sinds 1996 in de finalestrijd. "Heel wat speelsters waren toen nog niet geboren", merkt de coach op. "Dat verklapt hoe straf die historiek is." Maar clubgeschiedenis wint geen wedstrijden. Dat ondervond de ploeg in november toen ze 3-1 onderuitging bij Charleroi. "We hebben geluk gehad met hun zwaar Europees programma", minimaliseert Van de Vyver die zege. "Ze kwamen net op het goede moment."

Als ploeg zet je sowieso stappen na zo'n Europese ervaring. Jutta Van de Vyver

Voor mocht je het gemist hebben: Asterix Avo heeft dit seizoen zijn debuut gemaakt in de groepsfase van de Champions League. De club uit Beveren behaalde 0 punten in Europa, maar speelde wel tegen topploegen als Conegliano. "Daar steek je veel van op", weet de setter van de Yellow Tigers. "Ook al zijn die cijfers zwaar, toch zet je als ploeg sowieso stappen door de ervaring." Zo heeft elk nadeel ook zijn voordeel. Zelfs voor Charleroi, want de competitiezege blijft in het achterhoofd sluimeren als kleine boost. "Het bewijst wel dat ze te pakken zijn en dat we mogen uitgaan van eigen sterkte", besluit Van de Vyver.

Monster en vraagteken Santos

Want sterke punten heeft Charleroi - zeker in aanvallend opzicht - in overvloed anno 2023-2024. "Als spelverdeelster kan ik alle opties aanspelen. Zo is het leuk om te spelen", vertelt de Tiger. Eén optie torent boven de rest uit: opposite Beatriz Santos. Maar net daar wringt mogelijk het schoentje. "Op het veld is ze een monster met heel veel power. Naast het veld is ze dan weer superlief en zorgt ze voor de juiste sfeer met dansjes", beschrijft Van de Vyver haar. Maar zullen we Santos straks wel in actie zien? In de laatste competitiewedstrijd liep de Kaapverdische een blessure op aan haar kruisbanden. Het lijkt zo goed als onmogelijk dat ze er straks bij zal lopen. Wie er wél zal bij zijn, is coach Dimitri Piraux. Die werd maandag zowaar nog met spoed geopereerd aan zijn hart, maar woensdag mocht hij het ziekenhuis al verlaten en donderdag verscheen hij toch gewoon weer op de training. "Maar ik ga wel wat moeten opletten wat ik doe."

Beatriz Santos gaat (bijna met haar hoofd) vol voor de bal in blok.

De Sportpaleiservaring

Wat het ook wordt, beide ploegen zullen niets aan het toeval overlaten in het Sportpaleis. Als ervaringsdeskundige neemt Jutta Van de Vyver haar ploeg dan ook op sleeptouw. "We hebben de aftermovie van vorig jaar bekeken", deelt ze. "De eerste reactie was "Amai, die zaal!", daarna kwamen alle praktische vragen naar boven." Kun je opwarmen op het veld? Gaan de lichten uit tijdens een time-out? En hoeveel stress brengen duizenden ogen van supporters met zich mee? "Daar samen met coach Dimitri Piraux over nadenken, is een rol die me als gegoten zit", vindt de speelster van Charleroi. "Vroeger zou ik ook meer onder de indruk geweest zijn, nu moeten we allemaal genieten."

Onze ervaring in het Sportpaleis geeft ons een streepje voor op Charleroi. Kris Vansnick