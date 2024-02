Vorig jaar kansloos op het veld, nu revanche als T2? Jelle Sinnesael droomt luidop van stunt tegen Roeselare

vr 9 februari 2024 11:22

Een herkansing die Menen met beide handen wil grijpen. Na de verloren bekerfinale van vorig jaar mag de ploeg het morgen opnieuw opnemen tegen grootmacht Roeselare. Een speciale affiche voor Jelle Sinnesael. De voormalige middenman stond vorig jaar nog op het veld, deze week bedacht hij mee het tactische plannetje als T2. "Dit keer moet het beter", legt hij de ambities bloot.

25-18, 25-23, 25-22 en dus ook 3-0. "Kansloos onderuit", zegt Jelle Sinnesael doodeerlijk. Op geen enkel moment kon Menen het de machine van Roeselare moeilijk maken in de bekerfinale van vorig jaar. "We speelden een slechte match, maar er was nergens bitterheid te bespeuren bij de spelers en supporters. Het feest was toch al dik in orde." Want voor het bescheiden Menen was - met een jonge ploeg - de bekerfinale halen een zege op zich. "Al moet het dit jaar gewoon beter", is de voormalige middenman, nu rechterhand van coach Frank Depestele, duidelijk.

Het ideale moment

Of Menen dit jaar daadwerkelijk zijn voet kan zetten naast Roeselare zal de 38-jarige clublegende dus vanaf de zijlijn moeten bekijken. "Dat zorgt voor heel wat minder stress, want ik moet fysiek niet tiptop in orde zijn", lacht Sinnesael. "Toch begint het al te kietelen." Want in de week van een bekerfinale is er natuurlijk maar één thema talk of the town in West-Vlaanderen. "Op straat of bij de bakker... Overal waar je komt, krijg je succeswensen. Ik vind dat super, want dan leef je echt toe naar dat ene moment. Ja, er komt druk bij kijken, maar die moet je net omzetten naar energie."

Frank en ik hebben tegen elkaar gezegd: vorig jaar was feest, maar nu is het niet meer nieuw voor ons. Jelle Sinnesael

Als ervaringsdeskundige moet de assistent-coach nu de jonge groep van Menen helpen met dat proces. "Geniet ervan en geloof erin: dat is mijn boodschap", zegt de man die al meer dan 15 jaar de clubkleuren van Menen verdedigt. "Het is echt al straf dat we twee jaar op rij in de bekerfinale staan." Want in de halve finales hing die aan een zijden draadje. Haasrode Leuven won de heenmatch met 1-3, maar een sterke comeback in Vlaams-Brabant zorgde voor euforie na de golden set. Mentale weerbaarheid waar de T2 een hand in heeft? "Ik ken veel jongens erg goed, natuurlijk. Gelukkig praten ze nog tegen mij, dus kan ik mijn oor te luisteren leggen bij de spelers om echt te voelen wat er leeft. Noem me het doorgeefluik tussen Frank en de groep."

De teamfoto van Menen, met links Jelle Sinnesael (T2) en rechts Frank Depestele (T1).