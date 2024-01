Asterix Avo maakt rapport op van eerste Champions League-avontuur: "Ondanks de 0 absoluut geslaagd parcours"

Het eerste optreden op het grootste podium is achter de rug. Asterix Avo Beveren blikt terug op zijn debuut in de eindronde van de Champions League. Een zonder punten en bomvol leermomenten tegen de sterren van het Europese volleybal. "Naast ons rapport staat geen nul, maar wel een goed cijfer", maakt coach Kris Vansnick de analyse.

"We hebben de afgelopen weken dingen gezien op een plein die we nog nooit meemaakten. We hebben verdedigd op krachtige aanvallen en zijn zelf slimmer en handiger moeten worden om te scoren."

"Al denk ik dat we in onze eerste thuismatch tegen Rzeszow écht wel kansen kregen om punten te pakken. We stonden op het punt om de wedstrijd te doen kantelen en 1-1 te maken, maar dat gebeurde niet."

Dat er naast Asterix Avo Beveren een nul staat in de stand, is voor de coach bijzaak.

Ik zie dat we in België nu het lef tonen en de rust vinden om het verschil te maken.

"Dus voor mij staat er geen nul, maar een goed cijfer op ons rapport. Het was absoluut een geslaagd parcours. Zeker omdat we in de kwalificatiecampagne zes keer wonnen - ook tegen landskampioenen."

Dat parcours eiste wel zijn tol op de spelersgroep. Een overvolle agenda bracht logischerwijs weinig rust en enkele blessurekwaaltjes met zich mee.

"Zeker in december woog dat op ons", geeft Vansnick toe. "Maar uiteindelijk hebben we alleen maar verloren van Charleroi in de competitie en staan we in de bekerfinale. Ik moest zuinig zijn met de trainingsmomenten, al wil ik niet meer klagen over dat drukke schema."

Toch brengt de ervaring ook lessen met zich mee. "Ik zie dat we in België nu het lef tonen en de rust vinden om het verschil te maken. Wat de CL-ploegen tegen ons deden, kunnen we nu ook vaker doen."

"En de hele trip heeft de club een gigantische push gegeven. Zowel qua mentaliteit als organisatie. Dat gebeurde met bravoure", besluit Vansnick.

