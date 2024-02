Coach van volleybalclub Charleroi met spoed aan hart geopereerd, 5 dagen voor de bekerfinale

Dimitri Piraux, de coach van de vrouwenploeg van Charleroi, is maandag met spoed aan zijn hart geopereerd. Hij moet nog zeker tot woensdag in het ziekenhuis te blijven, maar hij hoopt zaterdag wel te kunnen coachen tijdens de bekerfinale.

De vrouwen van Charleroi spelen zaterdag de bekerfinale tegen Asterix Avo Beveren. Al dan niet met Dimitri Piraux langs de zijlijn.

Piraux werd gisteren namelijk met spoed aan zijn hart geopereerd. Aanvankelijk was die operatie voor vrijdag gepland, maar hij is dus vroeger op de operatietafel beland.

Nog zeker tot woensdag moet Piraux in het ziekenhuis blijven. Toch heeft hij er goeie hoop op dat hij er zaterdag bij kan zijn in het Sportpaleis, ook al ligt de bal in het kamp van de dokters.

De voorbereiding op de bekerfinale verloopt trouwens allesbehalve vlekkeloos voor Charleroi. In de laatste competitiematch afgelopen weekend ging hoofdaanvalster Beatriz Santos door haar knie. De speelster uit Kaapverdië, die een belangrijk aandeel heeft in het succes van Charleroi dit seizoen, zou twijfelachtig zijn voor de finale.