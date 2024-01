Topjudoka Umayev 2 jaar geschorst voor 3 inbreuken op whereabouts: "Ik was onzorgvuldig"

wo 31 januari 2024 12:47

De judohemel is op het hoofd van Abdul Malik Umayev gevallen. De 23-jarige Belg van Tsjetsjeense origine is voor 2 jaar geschorst, omdat hij tussen juli 2022 en april 2023 3 antidopingcontroles gemist heeft. Het nieuws raakte gisteren bekend: "Ik ben onzorgvuldig geweest. De maximumstraf is te zwaar, maar ik aanvaard de sanctie. Ik zal beter terugkeren", reageerde hij bij de RTBF.

Umayev was nog in de running voor de Olympische Spelen in Parijs, maar die droom moet de nummer 41 van de wereld in de klasse tot 73 kg opbergen.



Hij steekt de hand in eigen boezem bij onze Franstalige RTBF-collega's: "Ik ben onzorgvuldig geweest en heb het te licht opgenomen. Ik ben in fout."



Elke sporter moet zijn whereabouts invullen, zodat een dopingcontroleur weet waar en wanneer hij kan langskomen. Als een controleur 3 keer voor een gesloten deur staat, volgt er een schorsing. Umayev vindt de uitgesproken straf te zwaar.



"Het is niet normaal dat de NADO (Nationale Antidoping Organisatie, red) de maximumstraf van 2 jaar toepast. Zeker gezien de omstandigheden."

Ik ging in de fout, maar niet van die aard dat ik de maximumstraf moet krijgen. Abdul Malik Umayev

Umayev verklaart zich nader: "Bij de eerste gemiste controle in juli 2022 moest ik normaal op de training zijn, maar ik ging er niet naartoe, ik weet de reden niet meer. Ik erken dat de schuld daar totaal bij mij ligt."



"De volgende was in april 2023. Ik vertrok die dag op buitenlandse stage naar Antalya, in Turkije. Ik had in de applicatie ingegeven dat ik thuis zou zijn tussen 7 en 8 uur. Daarna trok ik naar de luchthaven. Toen belde een controleur me dat hij bij mij thuis was. Ik ben na 8 uur vertrokken. Daar maak ik geen fout, meen ik."



"De derde gemiste controle was enkele weken later. Ik was in Louvain-la-Neuve (waar hij studeert, red), maar de parlofoon deed het niet in die periode. De controleur kon me niet bereiken."



"Ik nam een advocaat, we hebben er alles aan gedaan met argumenten en bewijzen, maar ze hebben daar niet naar geluisterd. Ik begreep al snel dat wat we ook deden, NADO beslist..."

"Ik aanvaard de sanctie en zal aan mezelf werken"