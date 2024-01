"Lorin Parys moet alle clubvoorzitters samenbrengen in een kasteel": luister of kijk naar nieuwe 90 minutes

Speeldag 22 van de Jupiler Pro League zit er nog maar net op en speeldag 23 is al aan de gang: hoog tijd voor een nieuwe 90 MINUTES. 'OG' Steven Defour keert terug en zag ook hoe RWDM de wedstrijd tegen zijn KV Mechelen wil herspelen na een niet gefloten strafschop. Een lelijke trend, die volgens het panel snel moet opgelost worden: "We hebben een soort gentlemen's agreement nodig."

"Als je dan eens pech hebt bij een fout in je nadeel, geldt het motto "take one for the team." Ook in Engeland beseffen ze dat de onzekerheid die deze rechtszaken met zich meebrengen de competitie schaadt. We hebben in België een gentlemen's agreement nodig om hiermee te stoppen."

Filip Joos ziet daar een verklaring voor: "In de hoofden in Nederland zit nog altijd dat ze samen het voetbal vormen en deze rechtszaken maken het product niet beter."

"Het probleem is dat we in België ook de mogelijkheid geven om te procederen, in Nederland of Engeland zou je dit nooit zien", legt Joris Brys de vinger op de wonde.

Lorin Parys zou schromelijk in gebreke vallen als hij nu niet in actie zou schieten. Dit is zijn job.

Lorin Parys zou schromelijk in gebreke vallen als hij nu niet in actie zou schieten. Dit is zijn job.

"Als je denkt dat zo een overeenkomst tussen alle 16 voorzitters in België er zal komen, vrees ik dat je wonderlijk naïef bent", tempert Gilles De Coster de verwachtingen.



Joos is het daar niet mee eens: "In mijn ogen is dat de beste oplossing en in principe moet iedereen naar het beste streven. Ik acht zo een akkoord op dit moment realistisch."

"Lorin Parys zou schromelijk in gebreke vallen als hij nu niet zou in actie schieten. Dit is zijn job. Hij moet alle clubvoorzitters samenbrengen in een kasteel om dit probleem aan te pakken."

"Het is echt nu of nooit, nu moeten we ingrijpen. Als ik FIFA ben kom ik hier zelfs tussen."

"Iedereen zal het met u eens zijn, maar als je het gedrag van de meeste clubs ziet in België, denk ik dat het echt niet realistisch is", blijft De Coster bij zijn standpunt.

"Clubs moeten gewoon afstappen van constant klacht neer te leggen, of daar nu een contract of akkoord rond is of niet", besluit Steven Defour.