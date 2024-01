Gent legt recordsom op tafel voor Zweeds talent Momodou Sonko (18): "Hij zal fraaie dingen laten zien"

Een recordaankoop om de vertrokken talenten op te vangen. KAA Gent legt zo'n 8 miljoen euro op tafel voor Zweeds supertalent Momodou Sonko. De 18-jarige spits werd in zijn thuisland Jonge Speler van het Jaar en tekent een contract tot 2028 bij Gent. Sonko zelf ziet de club als perfecte volgende stap in zijn carrière. "Deze transfer voelt als een vroeg verjaardagsgeschenk", deelt hij.

"KAA Gent is blij en trots om een spectaculaire aanwinst te mogen voorstellen: Momodou Lamin Sonko", staat te lezen op de clubwebsite.

Het is duidelijk dat het team van Michel Louwagie trots is op zijn nieuwste recordaankoop. Sonko is de duurste inkomende transfer en klopt zo Nurio Fortuna (6 miljoen).

De Zweedse spits wordt woensdag 19 jaar en verkast van BK Häcken naar Gent.

"Er was veel belangstelling voor Sonko, maar uiteindelijk heeft hij voor ons gekozen", deelt CEO Michel Louwagie. "Het doet me veel plezier dat hij de voorkeur geeft aan ons sportieve project. We geloven dat hij een mooie toekomst voor zich heeft en hier fraaie dingen zal laten zien"

Die toonde de groeibriljant al in eigen land. Hij mocht als 17-jarige debuteren in het eerste elftal en was in 23 competitiematchen goed voor 7 goals en 4 assists. Sonko werd dan ook verkozen tot Jonge Speler van het Jaar in Zweden.