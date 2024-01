Napoli-voorzitter verklapt: "Osimhen in zomer naar Real, PSG of Engeland"

Osimhen had een belangrijk aandeel in de landstitel vorig seizoen, de eerste in 33 jaar. De topschutter met 26 goals werd door de Italiaanse spelersvakbond ook verkozen tot beste speler. Maar zijn vierde seizoen wordt zijn laatste in Italië.



"We weten allemaal dat het eraan zit te komen en dat was ook de reden waarom het zo moeilijk was hem te overtuigen zijn contract nog te verlengen", vertelde De Laurentiis in het interview.



De 25-jarige ex-spits van Charleroi, die via Rijsel naar Napels trok, is momenteel aan de slag met Nigeria op de Africa Cup. Morgen speelt hij tegen Kameroen in de 1/8e finales.



Dit seizoen loopt het niet voor Napoli, dat pas 9e staat op 21 punten van leider Juventus. In de beker ging het er in de 1/8e finales uit tegen het bescheiden Frosinone.