Suzuki (STVV) na verlies met Japan: "Aanvaard kritiek, maar laat racistische commentaren achterwege"

Zijn klacht is het zoveelste racistische incident de laatste dagen, na eerder ook in Engeland (met Coventry-middenvelder Kasey Palmer) en Italië (met Milan-doelman Mike Maignan). Udinese sloot een fan zelfs levenslang uit voor zijn aanval op Maignan.



Suzuki's vader is van Ghanees-Amerikaanse origine, zijn moeder is Japanse. Hij ging in de fout bij de openingsgoal van Irak in Doha (Qatar), nadat hij ook al in de vorige match tegen Vietnam niet foutloos was gebleven.



De 21-jarige keeper liet verstaan dat hij de kritiek op zijn prestaties kon aanvaarden, "maar ik wil dat de mensen stoppen met racistische commentaren te geven", vertelde hij voor de laatste groepsmatch tegen Indonesië aan de Japanse pers.



"Ik laat er me evenwel niet door doen. Ik wil ze achter mij laten door goede resultaten te laten optekenen."



Suzuki was tegen Irak nog maar toe aan zijn zesde cap. Hij twijfelt niet aan zijn capaciteiten en is er zeker van dat Japan zich woensdag tegen Indonesië zal plaatsen voor de 1/8e finales.