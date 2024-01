Gravelbiken, meer dan een hype? "Steeds meer wegrenners zullen voor gravel kiezen"

Ex-prof Bert De Backer was op 1 oktober een van de vele deelnemers aan het EK gravel in Leuven.

Hun aanwezigheid en hun zegetochten worden niet overal even enthousiast onthaald. Zeker bij de gravelaars van het eerste uur, want zij worden meer en meer naar de zijlijn geduwd.

Matej Mohoric is een van de meest begaafde afdalers in het peloton. Als je hem op het WK zag rijden, dan denk je: dit is misschien nog meer geschikt voor jou dan het wegwielrennen.

"Je bent niet per se geen echte gravelaar als je van de weg komt. Er zijn net hele goeie wegrenners die misschien zelfs meer gravelrenners zijn, maar vroeger hadden ze die mogelijkheid niet."

"Steeds meer wegrenners zullen ook voor gravel kiezen", denkt de Nederlander.

"Matej Mohoric (de regerende wereldkampioen) is een van de meest begaafde afdalers in het peloton. Als je hem op het WK zag rijden, dan denk je: dit is misschien nog meer geschikt voor jou dan het wegwielrennen. En gravel is gewoon een weg zonder asfalt, hé."