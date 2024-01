Algerije en Union-sensatie Mohamed Amoura druipen af op de Afrika Cup

Algerije, winnaar van de Afrika Cup in 2019, moet al naar huis. Het verloor zijn laatste groepsmatch met 1-0 tegen Mauritanië, dat zelf als een van de beste derdes doorstoot.

Voor Mohamed Amoura is de Afrika Cup geen pretje geworden. Hij was geschorst voor de openingsmatch, al had Algerije dat pas laattijdig ontdekt.

Na 2 draws stond Algerije al met de rug tegen de muur. Een uitschakeling in de eerste ronde zoals bij de vorige editie afwenden, is vanavond dus niet gelukt.

De 1-0 na 37 minuten was meteen ook het enige doelpunt van de match. Amoura werd zelf na 69 minuten afgelost door oude bekende Islam Slimani.

Angola en Burkina Faso stoten door, Mauritanië (met Aboubakary Koïta, STVV) boekte zijn eerste zege ooit op het toernooi en is verrassend een van de beste derdes.