Met de hulp van airfryer en smoothie maker speelt Ronnie O'Sullivan beter dan ooit: "Het was verbijsterend"

ma 22 januari 2024 13:06

Met de World Grand Prix heeft Ronnie O'Sullivan afgelopen weekend zijn 4e toernooi van het seizoen gewonnen en dat deed hij bovendien met verbluffend snooker. De Engelsman lijkt op zijn 48e zijn beste snooker ooit te spelen en dat voor iemand die nu al beschouwd wordt als de beste speler aller tijden. "Het was de perfectie van het begin tot het einde", zegt analist en voormalig snookerprof Alan McManus.

De statistieken van Ronnie O'Sullivan dit seizoen zijn duizelingwekkend. Tot nog toe heeft de 7-voudige wereldkampioen 33 wedstrijden gespeeld, waarvan hij er 30 won. Hij verloor dit seizoen slechts 3 keer, telkens van een Chinese tegenstander: 1x tegen Lyu Haotion en 2x tegen Zhang Anda. O'Sullivans laatste nederlaag dateert van november, toen Zhang hem een nederlaag aansmeerde op het International Championship. Sindsdien heeft "The Rocket" 14 wedstrijden op rij gewonnen. Zijn triomf afgelopen weekend op de World Grand Prix was zijn 3e toernooizege op rij. De vorige twee: de Masters en het UK Championship, die samen met het WK de zogenoemde Triple Crown vormen. Het zijn de 3 meest prestigieuze snookertoernooien op de kalender. Wanneer O'Sullivan er later dit seizoen in slaagt om ook nog het WK te winnen, kan hij de 4e speler worden die in één seizoen de Triple Crown-trofeeën pakt. Alleen Steve Davis, Stephen Hendry (2x) en Mark Williams deden hem dat ooit voor.

Wat O'Sullivan liet zien in zijn halve finale tegen Ding was verbijsterend. Het was de absolute perfectie van het begin tot het einde. Alan McManus

Dat O'Sullivan ook in april opnieuw de topfavoriet zal zijn bij de start van het WK staat nu al buiten kijf. Het niveau dat de Engelsman de voorbije week liet zien op de World Grand Prix was haast buitenaards. Vooral in zijn halve finale tegen Ding Junhui was O'Sullivan sensationeel. Hij veegde de Chinees met 6-1 van de tafel, met breaks van 135, 128, opnieuw 128 en 124. In de twee gewonnen frames waarin hij géén century lukte, noteerde hij nog breaks van 79 en 90. Voormalig Masters-kampioen en huidig tv-analist Alan McManus zat met open mond te kijken naar de demonstratie van The Rocket. "Ik heb het gezien en ik kon het niet geloven", zwaaide de Schot met lof. "Het was verbijsterend wat O'Sullivan daar liet zien. Het was zo'n moment waarvan je zult zeggen "ik was erbij". Het kan echt niet beter dan dat. Het was de absolute perfectie van het begin tot het einde."

In het begin van de week zat ik niet zo lekker in mijn vel. Ik heb een airfryer en een smoothie maker gekocht en daarna voelde ik me steeds beter. Ronnie O'Sullivan

Met zijn overwinning op de World Grand Prix zit Ronnie O'Sullivan nu aan 4 toernooizeges dit seizoen. In september versloeg hij ook al onze landgenoot Luca Brecel in de finale van de Shanghai Masters. O'Sullivans teller staat intussen op 41 rankingtitels, waarmee hij stilaan in de buurt van zijn leeftijd (48) komt. Dat de Engelsman dit seizoen op een ongekend hoog niveau staat te spelen, erkende hij gisteren zelf ook na zijn triomf in de World Grand Prix-finale. "Ik ben 48, maar aan de snookertafel voel ik me 20 jaar jonger. Mijn ervaring helpt ook. Ik ben op dit moment een betere allround-speler dan ik ooit geweest ben." Ervaring en klasse dus, al had O'Sullivan zijn overwinning afgelopen weekend ook te danken aan 2 bijzondere aankopen. "In het begin van de week zat ik niet zo lekker in mijn vel", verklapte The Rocket. "Ik heb een airfryer en een smoothie maker gekocht, Ik hou niet zo van junkfood, dat doet rare dingen met mij. Daarna voelde ik me steeds beter, waarna ik tegen Ding mijn beste snooker speelde. Zo lang ik me jong voel aan de tafel, speelt mijn leeftijd geen rol." Een airfryer en een smoothie maker als brandstof: The Rocket lijkt nog even op kruissnelheid te blijven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.